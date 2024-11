Ilrestodelcarlino.it - Occupazione, crescono tutti i settori in Emilia-Romagna

Bologna, 5 novembre – Nel secondo trimestre dell'anno gli addetti alle imprese impiegati inhanno sfiorato quota 1 milione e 785mila con un incremento dell'1,4%, pari a circa 24.500 persone, rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare i dipendenti sono saliti a 1 milione e mezzo, con un incremento del 2,2% pari a più di 32mila unità mentre gli indipendenti sono scesi a circa 301mila con una diminuzione del 2,5% pari a circa 7.600 lavoratori. È quanto emerge dalle elaborazioni dell'Area Studi di Unioncameresui dati degli addetti delle impresa operanti in tutte le località della Regione. Guardando ai diversi: in agricoltura, comparto caratterizzato da forti oscillazioni stagionali, gli occupati a giugno sono risultati circa 83.800 con un incremento di circa 2.