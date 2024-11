Thesocialpost.it - Novak Djokovic si ritira dalle ATP Finals di Torino. “Non sto ancora bene”

ha comunicato ufficialmente il suo ritiroATPdi, un evento atteso da migliaia di fan e appassionati di tennis. Il campione serbo, già qualificato per il torneo, ha condiviso la notizia con i suoi sostenitori tramite un post sui social, nel quale ha spiegato che un infortunio lo costringe a rinunciare alla competizione. Il Messaggio diNel suo messaggio,ha espresso il dispiacere per non poter partecipare: “È un onore qualificarsi per le ATPdi. Non vedevo l’ora di esserci, ma a causa di un infortunio non giocherò la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti coloro che volevano vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. A presto!”. Un annuncio che ha creato delusione tra i suoi fan, che speravano di vederlo in azione e in lizza per un nuovo titolo oltre ai tanti che ha già vinto in carriera.