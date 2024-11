Ilfoglio.it - Non chiamiamo la separazione delle carriere "Riforma Falcone", ma nemmeno "Riforma Gelli"

Oggi ho voglia di fare il negoziatore, come quei duri dei film hollywoodiani con un megafono in mano che devono convincere un rapinatore a non ammazzare la vecchietta che tiene sotto tiro o un aspirante suicida a non buttarsi dal ventesimo piano. Ha scritto ieri Liana Milella su Repubblica, chiamando a sostegno fior di magistrati, che battezzare la”, come ha proposto Alessandro Sallusti sul Giornale, è una strumentalizzazione postuma dettata da un fraintendimento strumentaleparole del grande magistrato, e che dovremmo rispondere con lo slogan: “Giù le mani da”. Ovviamente non è così:era a favore della, lo ha detto in mille occasioni, non avrebbe potuto dirlo più chiaramente, e tentare di negarlo è impresa da bassa sofistica giuridica.