Quifinanza.it - Netflix sospettata di frode fiscale, minimizzava i guadagni per pagare meno tasse

Nella mattina del 5 novembre, dopo due anni di indagini, le sedi dia Parigi e Amsterdam sono state perquisite. L’inchiesta che ha mosso l’azione è per sospettae lavoro sommerso. L’indagine, confermata da una fonte giudiziaria, è stata avviata nel 2022 dalla Procura nazionale francese delle finanze (Pnf) in collaborazione con le autorità olandesi. Secondo quanto emerso, la piattaforma avrebbe impiegato strategie di ottimizzazioneper dichiarare ricavi inferiori in Francia, allo scopo di ridurre l’imposizione. Indagini e accuse controLe indagini sul colosso dello streaming sono state avviate a seguito di verifiche fiscali condotte in Francia sugli anni finanziari 2019, 2020 e 2021. Le autorità francesi, supportate dall’Ufficio centrale per la lotta contro la corruzione e i reati finanziari (Oclciff), hanno collaborato con magistrati e investigatori olandesi in un’operazione coordinata da Eurojust.