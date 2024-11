Tvplay.it - “Mediocre come Allegri”: Juventus, la sentenza che spiazza i tifosi

Leggi tutto su Tvplay.it

Arriva unache riguarda lachedopo un inizio di stagione ricco di alti e bassi e che ha bisogno di più continuità Laviene da un periodo ricco di alti e bassi che sta condizionando la stagione in campionato e in Champions League. Nessuna sconfitta in Serie A, ma ben sei pareggi che inevitabilmente hanno fatto molto male e discutere. Quello contro l’Inter è una mezza vittoria pers’era messa la partita, mentre col Parma e il Cagliari la squadra di Thiago Motta poteva decisamente fare di più. Critiche per la Juve (LaPresse) Tvplay.itCerto, ci sono state anche prestazioni entusiasmanti,quella contro il Lipsia oppure il PSV. Ma la Juve rischia di proseguire la stagione in questo modo senza un cambio di rotta decisivo. Ha fatto male l’infortunio di Bremer in difesa, la Juve da quando è out ha perso tanto.