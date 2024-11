Biccy.it - Massimo Giletti: “La Rai mi ha sanzionato per 20 mila euro”

, ospite da Marco Cappelli a Gurulandia, ha ricordato alcuni aneddoti di quando era in Rai, compreso lo scontro avuto con lo scrittore Mario Capanna a L’Arena. Era il lontano 2015. Uno scontro che costò al conduttore ben 20di sanzione. “Sono stato20dalla Rai” – ha dichiaratoe il motivo è chiaro – “Mi hannoper aver scagliato a terra il libro di Capanna e venne nel mio studio. Io parlavo di una storia di una ragazza che correva da un treno all’altro per andare a lavoro e aveva tre figli e un giorno, si vede sfinita, muore di infarto. Io racconto questa storia e lui davanti rideva. Allora a quel punto non c’ho più visto. Ho chiuso la trasmissione, mi alzo, me ne vado via e mentre vado via, convinto che la trasmissione fosse finita, il regista ha staccato dall’alto e si vede che scaglio il libro”.