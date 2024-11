Noinotizie.it - Massafra-Mottola, dalle diecimila multe nei primi quindici giorni a quelle attuali: Federconsumatori pronta ai ricorsi Autovelox

Di seguito il comunicato: Gli incidenti stradali sulla Taranto-sono un primato di morte che lavuol contribuire a sovvertire, ma al danno subito dalla comunità , in termini di vite e incidenti gravi, ora rischia di aggiungersi la beffa diestremamente pericolosi e sprovvisti di omologazione. E’ quanto dichiara ladi Taranto attraverso il suo legale, l’avv. Giovanni Cianci, che annuncia anche l’attività che l’associazione in difesa dei consumatori si sta già organizzando a realizzare. Abbiamo già raccolto numerosi casi dielevate ad automobilisti che hanno impattato con i due strumenti di rilevazione posti sia nel tratto posto a monte e a valle di San Basilio, direzione– spiega il presidente diTaranto, Antonello Zicari – si tratta di dispositivi la cui segnaletica non è posta a distanza regolamentare, non è illuminata e nel caso dell’in curva non supportato da adeguata banchina.