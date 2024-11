Romadailynews.it - Lazio, approvata nuova delibera sui servizi educativi per l’infanzia

Semplificazioni e modifiche agli spazi per migliorare l’efficienza dei nidi e micronidi senza comprometterne il benessere. La Giunta regionale delha approvato unaper semplificare e ottimizzare le normative che regolano iper, modificando il Regolamento Regionale n. 12/2021. La proposta è stata avanzata dall’assessore all’Inclusione Sociale ealla Persona, Massimiliano Maselli, con l’obiettivo di migliorare la gestione e l’efficienza dei nidi e micronidi, preservando sempre il benessere dei bambini. Le principali modifiche includono l’aggiornamento dei parametri di spazio minimo (mq/bambino) per le aree interne ed esterne, permettendo una maggiore capacità ricettiva delle strutture, ma senza compromettere la qualità degli ambienti per i bambini.