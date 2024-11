Lettera43.it - La sfida di De Luca a Schlein: la Campania vota sì al terzo mandato

Approvata dal consiglio regionale la legge che consentirà una Vincenzo De. Con 33 voti a favore, 16 contrari e un astenuto, il presidente dellapotrà ricandidarsi, nonostante il veto posto dalla segretaria del Pd Elly, che da Fazio a Che tempo che fa aveva chiarito che il partito non lo avrebbe sostenuto: «Le regole valgono per tutti». Nonostante le parole disette consiglieri su otto (Bruna Fiola si è astenuta), hannoto per il sì, certificando l’appoggio all’attuale governatore. Il capogruppo dem Mario Casillo prima del voto ha spiegato: «Non si può buttare a mare il lavoro fatto in questi cinque anni. Ho scritto anche alla segretaria: il cardine della coalizione sia il Pd e il lavoro fatto dal nostro presidente». Iannone (FdI): «Il voto testimonia come esista un Pd a Roma e uno a Napoli» Are contro la possibilità di unper Dei consiglieri del M5S: «Diciamo no ad una proposta di legge che, dichiarando di voler recepire il limite dei due mandati consecutivi, di fatto lo nega consentendo al presidente in carica di ricoprire un