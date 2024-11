Sport.quotidiano.net - La Robur deve ’digerire’ la sconfitta. Testa al Foligno per voltare pagina

Hanno avuto due giorni di tempo, i bianconeri, per metabolizzare la bruttadi Terranuova Bracciolini, la peggior partita, probabilmente, della breve storia del Siena Fc. Da oggi di nuovo al lavoro, al Bertoni, per riprendere il cammino che domenica farà tappa al Franchi, avversario di turno la Fulgens, al momento appena un gradino sotto a Bianchi e compagni. Il ko in terra aretina dovrà essere, almeno questa è la rassicurazione dei bianconeri, il punto di ri-partenza: non c’è niente da salvare della sfida del Matteini, il Siena ha fallito sotto ogni punto di vista, del risultato, della prestazione, del carattere, delle idee. Vero è che la sfortuna, da un po’ di tempo a questa parte, sta giocando dei brutti scherzetti alla squadra (tre 2006, di cui due portieri, e un 2005, il più utilizzato, out nella stessa partita, sono davvero tanti), ma trovare alibi sarebbe la scelta più sbagliata.