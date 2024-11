Ilrestodelcarlino.it - La Lube non sfigura davanti a Perugia. Medei: "Bicchiere mezzo pieno"

Perdere quando conduci 2 set a 0 brucia, tanto. Alzi la mano però chi alla vigilia credeva che lapotesse mettere davvero in difficoltàa casa sua (gli umbri si presentavano come primi in classifica e sempre vittoriosi) per giunta dopo due trasferte da dimenticare a Milano e Verona. Avevamo scritto che l’incontro del PalaBarton avrebbe espresso il reale gap tra la Sir campione d’Italia, solo ritoccata in estate confermando l’allenatore e unainvece piena di giovani, che ha cambiato mezza rosa e pure la conduzione tecnica. Ebbene il gap non è così ampio, almeno non lo è in una gara secca, complice anche la "magata" diche, nel 2° set, ha chiamato il video check sull’ultimo punto, indovinando la pestata della linea di Ishikawa (comunque Mvp entrando dalla panchina).