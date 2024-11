Lanazione.it - Intesa Sanpaolo guarda al green. Venti milioni per l’automotive

FAUGLIA (Pisa) Una spinta decisiva ad un piano d’investimenti con al centro l’innovazione per lanciare una grande realtà industriale della zona sui mercarti del futuro.ha perfezionato un finanziamento di 20di euro e Garanzia Futuro di Sace a favore di Dumarey Flowmotion Technologie, leader nella componentistica automotive, per sostenere il proprio piano di investimenti orientato alla sostenibilità. Dumarey Flowmotion Technologies Srl è un’eccellenza. Si tratta di un’azienda ad alta specializzazione nello sviluppo e nella produzione di sistemi tecnologicamente avanzati per motori a benzina, carburanti sintetici, idrogeno e post-trattamento diesel che opera principalmente sui mercati esteri e conta diverse sedi produttive nella provincia di Pisa: la sede legale e operativa a Fauglia, insieme a una struttura di stoccaggio, e una sede a San Piero a Grado.