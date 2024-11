Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa | spot del film in arrivo al cinema!

Leggi tutto su Cinefilos.it

Ildaidel, inal! Eagle Pictures ha diffuso un nuovo intensodi Ildai, ilche racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo. Iluscirà il 7 novembre ale sarà distribuito da Eagle Pictures e Weekends. Il, ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, ha conquistato il primo posto del botteghino di ieri con più di 200 mila euro al box office. Merito delle numerose anteprime organizzate con le scuole, in programma, per l’appunto, dal 4 al 6 novembre per proseguire il lavoro di sensibilizzazione ed educazione sentimentale iniziato nel 2012 da Teresa Manes, la mamma di Andrea.