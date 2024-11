Ilfattoquotidiano.it - “Ho rivissuto l’incubo di 12 anni fa”: Stefano Garzelli testimone dell’alluvione che ha colpito Valencia. “Tanta gente non può mangiare”

La devastante alluvione che hanei giorni scorsi è stata vissuta in prima persona anche da, l’ex campione di ciclismo vincitore del Giro d’Italia nel 2000. Oggi 51enne e commentatore Rai,ha scelto la Spagna come sua seconda patria, dove ha fondato una prestigiosa scuola di ciclismo che porta il suo nome. “Gli ultimi giorni sono stati complicati. Io vivo a Betera, a 4 chilometri dae solo per semplice fortuna non siamo stati toccati dal disastro”, spiega in un’intervista all’Adnkronos. Il suo racconto prosegue con i momenti concitati dell’emergenza: “Martedì scorso ho accompagnato i miei figli a scuola, mi hanno richiamato poco dopo per l’allerta meteo e sono tornato a prenderli. A noi è andata bene, ma la quantità di morti della Dana al momento è ancora indecifrabile“.