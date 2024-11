Foggia il santone che cura le donne con il sesso | Ho questa grazia divina Le denunce | Rapporti consensuali ma ci manipolava

Leggi tutto su Open.online

«Ho, non mi sono inventato di essere questo, sono un canale del signore, un canale dell’energia». Per questo ilShivananda, al secolo Francesco Grassi, ritiene di poter guarire le persone con il. O meglio, come spiega al Corriere della Sera, «il tocco non è una cosa sessuale». Tutte le “pazienti” di Grassi, un ex istruttore di equitazione, sono peròche hanno deciso di seguire le sue lezioni nella comunità spirituale che ha creato a San Marco La Catola (). La vicenda è stata scoperta dalla trasmissione Zona Bianca che ha raggiunto il posto e ha dato voce alledelleche si sono sentite raggirate da lui.«» Il, consensuale ma dopo «una grande manipolazione» Da Shivananda si recavanodi tutte le età. Le pratiche sessuali avvenivano, come riportato dallesentite dalla trasmissione, con il loro consenso ma dopo «una grande manipolazione, tramite inganni».