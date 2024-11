Liberoquotidiano.it - Farmaceutica: Gedeon Richter Italia certificata Great Place to Work inclusivo

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - La filialena di, societàmultinazionale con sede in Ungheria, ha ottenuto la Certificazione della parità di genere (standard nazionale UNI/PdR 125:2022) da Bureau Veritas e, per il secondo anno consecutivo, il titolo dito*, considerato a livello globale come indicatore di eccellenza nella cultura aziendale. I riconoscimenti - si legge in una nota - hanno radici in una cultura aziendale inclusiva e orientata al benessere dei propri collaboratori.vanta il centro di ricerche farmacologiche più importante dell'Europa centro-orientale, più di 200 prodotti distribuiti in 100 Paesi del mondo e oltre 12mila dipendenti a livello globale. "Da sempre ci impegniamo nel garantire un ambiente di lavoro sano, equo e, dove viene valorizzata l'unicità di ogni persona - commenta Maria Giovanna Labbate, amministratrice delegata di- Siamo orgogliosi di avere ottenuto questi due riconoscimenti che certificano il nostro impegno nel garantire la parità di genere all'interno della nostra azienda e a promuovere il benessere delle persone in ogni aspetto della vita personale e professionale sul luogo di lavoro".