Famiglie in difficoltà. Pronti i fondi assistenza per pagare le bollette

Sono sempre di più leche fanno fatica a far quadrare i bilanci e a rispettare le scadenze delle, quindi ale forniture di luce e gas o le spese condominiali. Il Comune interviene in aiuto mettendo a disposizione un contributo economico erogato una tantum, per venire incontro alle esigenze dellainper il trimestre settembre- novembre. I requisiti per poter accedere al contributo sono: la residenza nel territorio olgiatese, avere un Isee che non superi l 15 mila euro, assenza di reddito dovuta alla perdita dell’attività lavorativa, consistente riduzione dell’orario di lavoro di un componente del nucleo familiare con effetti significativi sul reddito, cessazione dell’attività di lavoro autonomo, mancato rinnovo del contrato a termine. La famiglia di una-due persone riceverà un contributo di 200 euro, i nuclei familiari di tre o quattro membri avranno 400 euro, quelli di cinque e più persone riceveranno 500 euro.