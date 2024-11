Lapresse.it - De Luca, ok del Consiglio Regionale della Campania al terzo mandato

Ilha approvato la proposta di legge che permette al governatore Vincenzo Dedi candidarsi per unconsecutivo alla guidaRegione. La proposta di legge, presentata dal consiglieredi Azione Giuseppe Sommese, è stata approvata con 33 voti favorevoli, 16 voti contrari e un astenuto. La legge recepisce la norma nazionale contenuta nella legge numero 165 del 2 luglio 2004, che pone il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione, prevedendo però che “il computo dei mandati decorra da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigorepresente legge”, cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficialeRegione. Il “conteggio” dei mandati di Deda presidenteRegioneparte così da quello attualmente in corso, iniziato con l’elezione del 2020, e non da quello iniziato con la sua prima elezione nel 2015.