Lapresse.it - Capotreno accoltellato a Genova sta bene, dimesso da ospedale

Leggi tutto su Lapresse.it

Staed è statodall’ilieri amentre stava controllando i biglietti su un treno regionale. Lo ha fatto sapere l’ad e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi, in audizione in commissione Trasporti della Camera. In seguito all’aggressione i sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore a livello nazionale dei treni. “È un momento particolare che ci vede vicini al nostroaggredito mentre svolgeva il suo lavoro di controllo dei biglietti”, “ogni aggressione è inaccettabile ma questa è priva di senso”, con ilche una volta sceso dal treno “ha subito due pugnalate. La preoccupazione iniziale era molto forte e, arrivato in, dopo poche ore è stato. La notizia positiva è che stae ha 14 giorni di prognosi che servono soprattutto per verificare il rimarginare della ferita e togliere i punti”, ha dichiarato l’amministratore delegato in audizione sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviaria.