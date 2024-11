Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Fdi e Mollicone contro il post di Vasco Rossi sui fascisti? Come si permettono? Lui è un sismografo”. Poi lo scontro con Bolloli

“Ildi? Ho letto la replica di Federico, presidente della Commissione Cultura alla Camera, che ha detto: ‘Io preferisco i confronti alla pari’. Quindi, faccianopresidente della Commissione Cultura al Senato oppuree la sua band si esibiscano a San Siro in un bel concerto rock. Masi? Un cantante rock dice la sua e gli arrivano addosso tutti con dei camion“. È il commento di Pier Luigi, ospite di Otto e mezzo (La7), alle polemiche scatenate dalla destra e dal deputato di Fratelli d’Italia, Federico, in seguito alpubblicato dain memoria del padre e. L’ex ministro, noto estimatore del cantante, spiega: “è unsulla comunità enorme che ha messo insieme in tanti anni e se lui dice una cosa simile, proprio per la sintonia profonda che ha con questo mondo che attraversa anche le generazioni, vuol dire una cosa: che quel mondo lì comincia a rompersi le scatole.