Bayern Monaco-Benfica Champions League | tv streaming formazioni pronostico

è una partita valida per la quarta giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili. Dopo la brutta sconfitta subita due settimane fa a Barcellona (4-1) ilha reagito conquistando tre vittorie di fila, tutte ottenute con tre o più gol di scarto e tenendo la porta inviolata. I bavaresi hanno spazzato via Bochum e Union Berlino in campionato – adesso in Bundesliga sono in vetta da soli, a +3 dal Lipsia – ed hanno pure superato senza problemi il Mainz in Coppa di Germania.: tv,– Il Veggente (Ansa)Ora non resta che tornare a vincere anche in, competizione nella quale Muller e compagni finora non hanno affatto brillato, rimediando due sconfitte in tre partite (Aston Villa e Barcellona).