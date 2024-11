Auto, Croazia appoggia Italia su tempi target Ue emissioni CO2

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 5 nov. (askanews) – Lala posizione dell’, che chiede all’Unione europea di anticipare a inizio 2025 l’attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulledi CO2 dei veicoli leggeri. Il tema è stato discusso oggi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che secondo quanto riporta un comunicato ha ricevuto a Palazzo Piacentini il ministro dell’Economia croato, Ante ?u?njar. Durante l’incontro, si legge, il ministro croato ha assicurato l’appoggio al non paperno sull’motive che propone di anticipare a inizio 2025 l’attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulledi CO2 dei veicoli leggeri e pone alcune questioni fondamentali, tra cui la necessità di risorse comuni da investire nel comparto per recuperare competitività sul piano globale, in un ambito di vera neutralità tecnologica e puntando a unanomia strategica nelle tecnologie green.