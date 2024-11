Lettera43.it - Auchan, via ai tagli: 2.389 dipendenti a rischio e la filiale in Russia è in vendita

, gruppo francese della grande distribuzione, ha annunciato ilo di 2.389 posti di lavoro in Francia e la contemporanea messa indellain. La società ha presentato ai rappresentanti sindacali e deiun piano di riduzione dei costi che passerà dalla chiusura di una decina di negozi. Solo in Franciaimpiega 54 mila persone. I licenziamenti riguarderanno anche la sede centrale e saranno 784 rispetto al totale. Dai negozi, invece, saranno licenziati in 915. Altri 224 posti di lavoro saranno ridotti fermando definitivamente l’attività di consegna diretta a domicilio dai supermercati. A tutti loro si aggiungono 466 posizioni ridotte con la chiusura dei dieci punti. Gazprombank potrebbe acquistare lainCome evidenziato da Milano Finanza, a chiudere saranno anche tre ipermercati a Clermont-Ferrand Nord (Puy-de-Dome), Woippy (Mosella) e Bar-le-Duc (Meuse), oltre a un supermercato ad Aurllac.