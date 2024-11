Atp 250 Metz programma e ordine di gioco mercoledì 5 novembre

Leggi tutto su Sportface.it

Giorno di ottavi di finale all’Atp 250 diildel singolare sul campo centrale non inizierà prima delle 14:00 con Herbert e Halys in campo. A seguire, spazio alla testa di serie numero 3 Dimitrov, che dovrà vedersela con Norrie, mentre il numero 2 Ruud sfiderà il padrone di casa Bonzi. A chiudere ilsaranno il cinese Bu e l’olandese de Jong. Di seguito, ecco l’dicompleto diCourt Central Non prima delle 14:00, (LL) P. Herbert – (Q) Q. Halys A seguire, (3) G. Dimitrov – C. Norrie Non prima delle 18:00, B. Bonzi – (2) C. Ruud A seguire, Y. Bu – (Q) J. de Jong Court 1 Dalle 12:00, Arends/Johnson – Schnaitter/Wallner A seguire, Middelkoop/Rojer – Cash/Glasspool A seguire, Z. Bergs – H.