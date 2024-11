Antonio Zappi si candida per la presidenza dell’AIA, in corsa con Alfredo Trentalange

Leggi tutto su Sportface.it

Oggiha lanciato, in una nota, la suatura in vista delle elezioni del 14 dicembre per la. Qui di seguito la note: “Mi candido per portare l’AIA verso un futuro di autonomia, dialogo e innovazione, costruito sui valori dell’eccellenza arbitrale. Sono prima di tutto un arbitro ed e’ per la passione e l’amore per questa Associazione che ho deciso dirmi. Voglio mettere al serviziole competenze maturate sul campo e nel mio percorso professionale, per dare nuova energia a questa istituzione che merita di essere un punto di riferimento per il calcio italiano e internazionale. L’AIA ha un ruolo da protagonista nell’evoluzione tecnologica del calcio, e il mio impegno sarà quello di continuare a sperimentare e migliorare strumenti come il VAR, aprendo con convinzione anche sull’introduzione del VAR a chiamata.