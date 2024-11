A Napoli spazio di comunità per i giovani attraverso lo sport

Leggi tutto su Ildenaro.it

Unocivico di, dove saranno svolte numerose attività gratuite e dove verranno accolti in particolare i, per valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel percorso di vita, rafforzando i valori educativi dello, la lealtà ed il rispetto reciproco. È quella che sarà creata alla poliiva Partenope, a, in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, grazie al progetto «è sostegno», partito lo scorso primo ottobre e destinato a durare due anni, aperto a chiunque voglia iscriversi. La società capofila è la Partenope Rugby club junior, che opererà in sinergia con la poliiva Partenope e la cooperativa sociale NuReCo, grazie ad un finanziamento messo a bando dae Salute. Alle associazioni si affiancherà l’impegno di volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che, oltre allo svago e al divertimento, ha come obiettivo la crescita sociale di tutta la, formata dalla forza propulsiva dei