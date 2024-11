Formiche.net - A Ecomondo la fotografia dell’Italia delle economie verdi. Numeri e prospettive

Si è aperta oggi a Rimini, come ogni anno a novembre, la più importante fiera nei settori della green e circular economy, punto di incontro e di confronto tra aziende, istituzioni, stakeholder, operatori, mondo della ricerca. Un evento internazionale diventato negli anni riferimento imprescindibile per le strategie di politica ambientale in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo. Ed è stato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, assieme al presidente di Italian Exibition Group, Maurizio Ermeti, a tagliare il nastro di una manifestazione che quest’anno sarà “a tutto quartiere”, avendo aggiunto altri due padiglioni alla struttura fieristica che arriva così a 166 mila metri quadrati. “Questi due padiglioni aggiuntivi offriranno una risposta immediata alle esigenze di spazionostre manifestazioni in rapida crescita.