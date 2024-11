Wta Finals Riyadh 2024 | Zheng prevale in tre set su Rybakina

Leggi tutto su Sportface.it

Qinwensupera in tre set Elenae ottiene la sua prima vittoria nel Gruppo Viola alle WTA. Al termine di quasi due ore e mezza di lotta, la numero sette del ranking mondiale ha prevalso con il punteggio di 7-6(4) 3-6 6-1 contro la kazaka che ha mostrato evidenti segnali incoraggianti alla sua seconda partita dopo lo stop degli ultimi due mesi. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Un match in cui le due giocatrici non si sono risparmiate, cercando di rimanere sempre aggressive e quindi fedeli al proprio tennis.alla fine ha sfruttato la maggiore freschezza al terzo set contro un’avversaria che negli ultimi quattro mesi aveva giocato appena tre partite. Ora la cinese, che è diventata la seconda del suo Paese a vincere un match alledopo Li Na, si giocherà un posto in semifinale mercoledì contro Jasmine Paolini. Appesa a un filo, invece,: la russa di passaporto kazako con una vittoria oggi di Sabalenka sarebbe già eliminata dal torneo.