Volley, esulta Verodol Casciavola. Battuta Oasi Viareggio

(Pisa), 4 novembre 2024 - Prova di orgoglio dellaCBDche sul campo dell’vince al tie break tornando a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Le rossoblù, prima vanno sotto, poi ribaltano la partita, ma nel quarto set accusano un brutto passaggio a vuoto che le porta al quinto set vinto di misura nonostante l’essere state sempre in vantaggio. Tagliagambe deve fare a meno di Barsacchi infortunata, al suo posto prima convocazione per la classe 2005 Letiza Betti e manda in campo Lilli in regia con Vaccaro opposto; la diagonale dei centrali è composta da Ciampalini e Bolognini, quella delle bande da Messina e Melani, libero Marsili. Dai blocchi di partenza esce meglio la formazione di casa che conduce per tutto l’arco del set portando a casa il parziale.