Sport.quotidiano.net - Virtus Super Diouf scaccia tutte le paure

Bologna 104 Treviso 97 SEGAFREDO : Cordinier 12, Belinelli 8, Pajola 1, Clyburn 11, Visconti ne, Shengelia 10, Morgan 20, Polonara 2,22, Zizic 4, Akele 9, Tucker 5. All. Banchi. NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 21, Iacopini ne, Harrison 23, Torresani 2, Mascolo 4, Martin ne, Mezzanotte, Olisevicius 26, Alston 7, Paulicap 9, Spinazzè ne, Macura 5. All. Vitucci. Arbitri: Lo Guzzo, Galasso, Capotorto. Note: parziali 27-27; 48-54; 84-75. Tiri da due:Bologna 24/35; Treviso 21/40. Tiri da tre: 11/25; 14/25. Tiri liberi: 23/29; 13/18. Rimbalzi: 29; 28. Lavince, ma non convince.