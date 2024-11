Thesocialpost.it - Violenta una 16enne in stazione: bloccato dai presenti

Sconcerto e paura a Tivoli, vicino Roma. Un uomo originario del Bangladesh stava cercando dire unaalla, ma fortunatamente è statodaiche, allertati dalle grida di aiuto della ragazzina, hanno chiamato subito i carabinieri della Compagnia di Tivoli. I militari dell’Arma hanno quindi arrestato in flagranza di reato un 24enne senza fissa dimora.Leggi anche: Si conoscono su Tinder, si incontrano e lui la stupra in un vicolo I carabinieri, dopo aver arrestato l’aggressore, hanno soccorso lae la hanno accompagnata all’ospedale di Tivoli, dove è stato attivato il Codice Rosa. La vittima è stata quindi ascoltata dagli inquirenti in modalità protetta alla presenza di un’esperta. L’uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura per la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare.