Gaeta.it - Viggiano avvia una raccolta di generi alimentari per sostenere Valencia dopo l’alluvione

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter La sezione didell’associazione “MEDINLUCANIA” ha lanciato un’iniziativa volta a raccogliere prodottie beni di prima necessità in favore dei cittadini di, duramente colpiti da recenti eventi alluvionali. La mobilitazione, che ha attirato l’attenzione dei cittadini della VAL D’AGRI, è un importante esempio di solidarietà e unione della comunità in momenti di crisi. Questo gesto non solo dimostra la generosità dei cittadini, ma rappresenta anche un’opportunità per riunirsi e offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Modalità di partecipazione allaI cittadini della VAL D’AGRI che desiderano contribuire all’iniziativa sono invitati a fare la loro parte acquistando prodotti da donare.