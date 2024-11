Dailymilan.it - Verso Real Madrid-Milan, dopo Tomori e Leao ora tocca ad Emerson Royal? Torna il “capitano”

le esclusioni dinelle scorse partite oraad: con iltorna dal 1? il “capitano”!le eccellenti esclusioni di Rafaele Fikayonelle ultime partite di campionato, nella sfida contro il– valevole per la quarta giornata della Champions League – Paulo Fonseca starebbe pensando a qualche cambiamento anche in difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Davide Calabria si candida per una maglia da titolare. A fare le spese della possibile presenza del capitano dal primo minuto è, che nelle ultime partite aveva dato qualche piccolo segnale incoraggiante, prima di finire in panchina con il Monza, per fare spazio a Filippo Terracciano (che ha giocato sulla fascia opposta).