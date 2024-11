Gaeta.it - Valfrutta al Vapore lancia nuove referenze eco-sostenibili per le sue conserve di pomodoro

Nel panorama alimentare italiano, l'attenzione verso latà ha raggiunto livelli sempre più alti, ealsi inserisce perfettamente in questo trend. Il marchio, noto per i suoi prodotti a base di100% italiani, ha recentemente annunciato il rinnovo della sua gamma di passate e polpe, introducendo un packaging eco-sostenibile attraverso l'utilizzo di materiali riciclabili e una riduzione dell'impatto ambientale. Questa iniziativa mira a soddisfare le esigenze dei consumatori sempre più interessati alla qualità e allatà ambientale. il restyling della gamma dialha deciso di ampliare e arricchire la propria offerta con una nuova referenza: la Passata Vellutata in un formato brik da 500 grammi.