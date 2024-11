Calciomercato.it - Thiago Motta sorride a metà: riecco Douglas Luiz, ma un altro big resta ai box | VIDEO CM.IT

La Juventus, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato sul campo dell’Udinese, sarà impegnata domani sera nella trasferta di Lille in Champions League. Le ultime dalla Continassa alla vigilia della sfida in terra francese Archiviata la vittoria in campionato nella tana dell’Udinese, c’è da pensare subito alla trasferta di Lille in Champions League per la Juventus.(Ansa) – Calciomercato.itAllenamento mattutino per i bianconeri diprima della partenza per la Francia, con il tecnico italo-brasiliano che ha ritrovato in gruppo. L’ex centrocampista dell’Aston Villa si è unito al resto della squadra per la prima fase dell’allenamento aperta ai giornalisti e tutto lascia presagire che sia inserito nella lista dei convocati per la sfida di Champions di domani sera.