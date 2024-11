Puntomagazine.it - San Martino: castagne e vino, la XI edizione dal’8 al 10 novembre

Sansi appresta a vivere la sua undicesimacon un programma che prenderà il via la sera dell’8e proseguirà fino al pranzo di domenica 10Sanè il Santo Patrono del borgo di Giffoni Sei Casali, ricorrenza che porta sempre con sé tradizioni, riti e festeggiamenti antichi. Ragion per cui, nel 2011, l’Associazione SanVescovo ha dato vita a questo appuntamento tra i Monti Picentini. “Nonostante non sia sempre facile continuiamo ad aver voglia di aprire le porte del nostro borgo a chi apprezza le occasioni conviviali e autentiche. Ci ritroviamo a festeggiare una ricorrenza a noi cara con una festa realizzata grazie ai volontari dell’associazione e al sostegno della cittadinanza”, sottolinea il presidente dell’Associazione SanVescovo, Giovanni Di Muro.