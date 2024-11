Ilrestodelcarlino.it - Previsioni meteo, arriva il freddo in Emilia Romagna: ecco quando

Bologna, 4 novembre 2024 – Caldo, sole, spiagge affollate: sembra di essere in primavera, ma in realtà siamo ad inizio novembre. Dopo il maltempo che ha flagellato l’a ottobre, le alte temperature e il bel tempo si sono imposti nella quotidianità nonostante l’autunno inoltrato. Ma quanto durerà questa situazione anomala? Secondo l’espertorologo e presidente Ampro Pierluigi Randi c’è un momento esatto in cui avverrà il punto di rottura. Woman under umbrella. Rainy weatheril: c’è la data "Avremo qualche altro giorno con le temperature sopra alla norma e le massime comprese tra i 17 e i 20 gradi – spiega Randi –, ma le cose dovrebbero cambiare nella seconda decade del mese, dopo il 10, ma ancora di più dopo il 12 novembrearriverà il. Le temperature si abbasseranno e rientreranno nella media del periodo”.