Pieve di Cadore furgone invade l’altra corsia di marcia e centra un’auto | morta una 59enne

Lo schianto tra le vetture e ilha paralizzato a lungo il traffico della zona, con la strada chiusa per ore per permettere l’arrivo dei soccorsi. Sul posto, infatti, sono giunti i sanitari (anche con l’utilizzo di un elicottero) e le forze dell’ordine.Leggi anche: A6 tra Altare e Savona, autostrada chiusa: morto operaio, è caduto dal ponteggio sul viadotto L’incidente Una donna, classe 1965 di Belluno, alla guida di un fugone Opel Combo ha perso il controllo del mezzo. Viaggiava da Cortina verso Longarone quando, sul ponte, ha invaso laopposta. Il mezzo ha urtato prima lo specchietto di una macchina che procedeva nell’altro senso die poi quella che seguiva, sempre in direzione Cortina. Nello schianto la donna al volante delsul colpo. Illesa, invece, la conducente della prima auto mentre è rimasta ferita la ragazza che era alla guida della seconda vettura che non è riuscita ad evitare il frontale con l’Opel Combo.