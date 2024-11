Ilnapolista.it - Percassi vola (troppo) basso: «Partiamo sempre con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile la salvezza»

L’amministratore delegato dell’Atalanta Lucaha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Rtl 102.5. Ieri la vittoria in casa del Napoli, al Maradona, per 3-0. «Quella vissuta ieri è stata una emozione unica, eravamo in casa della capolista che veniva da tanti risultati importanti e aveva una classifica di primo ordine, per giunta in uno stadio pieno. E’ una vittoria che ha un grande significato per noi, per l’Atalanta, per tutti i nostri tifosi. E’ stata davvero una giornata speciale». Leggi anche: Gasperini: «Il Napoli è una squadra forte, non cambio idea» Luca: «Non ci abituiamo allo status di big» Ormai da tutti siete considerati una big «Ma noi non ci abituiamo a questo status, conosciamo la nostra dimensione. Soprattutto nello sport tutte le cose te le devi conquistare, i risultati te li conquisti annata dopo annata.