Thesocialpost.it - Napoli, incendio su pullman in centro: autista fa evacuare i passeggeri

Un autobus della linea 182 dell’Anm ha preso fuoco mentre percorreva viale Comandante Umberto Maddalena. L’ha reagito prontamente aprendo immediatamente le porte e consentendo aidi scendere in sicurezza, evitando così feriti. L’, originatosi nel vano motore, ha generato fiamme alte che hanno rapidamente avvolto il mezzo.Leggi anche: Genova, capotreno accoltellato sul regionale: ricoverato in codice rosso Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre le immagini del rogo sono subito diventate virali sui social, mostrando l’intensità dell’incidente. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.50, suscitando notevole preoccupazione tra i cittadini. In una nota ufficiale, l’Anm ha comunicato l’apertura di un’inchiesta interna per chiarire le cause dell’e ha deciso di richiamare temporaneamente in deposito tutti i bus dello stesso modello per eseguire una verifica programmata e approfondita delle condizioni di sicurezza dei mezzi in servizio.