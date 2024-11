Thesocialpost.it - Minestroni surgelati, ecco qual è il migliore. La classifica di Altroconsumo

È freddo, i caminetti sono accesi, le copertine pronte sul divano. Cosa fare a cena? Un bel piatto caldo. È tempo di minestrone. Sì, ma non abbiamo tempo e modo per prepararlo, quindi ne comprimo uno al supermercato. E allorauna delle domande più ricorrenti di questo periodo:è il miglior minestrone surgelato in commercio? A questa domanda ha rispostocon uno dei suoi test, in cui ha analizzato 11, partendo dalla verifica delle informazioni in etichetta, passando poi all’analisi in laboratorio e infine, dopo averli cotti, all’assaggio da parte di una giuria di esperti. In laboratoriogli esperti hanno pesato le verdure presenti nelle buste e confrontato il peso con quanto dichiarato in etichetta e misurato la percentuale con cui le varie verdure sono presenti nella formulazione del minestrone.