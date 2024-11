Marilyn Monroe e il triangolo amoroso coi fratelli Kennedy nel libro di Shirley MacLaine | Al compleanno di Jfk stava con entrambi

Leggi tutto su Open.online

La sera del 45°di John F.al Madison Square Garden, siamo nel 1962, un anno prima di essere ucciso a Dallas, resterà impressa nella memoria collettiva di tanti. Per la grandezza del personaggio JFK, certo, ma soprattutto per l’intervento di, che augurò buonal giovane «Mr. President» con il più sensuale e famoso degli Happy Birthday della storia. Una serata passata alla storia e della quale oggi viene svelato un retroscena piuttosto inaspettato. A parlarne, neldi memorie The Wall of Life, pubblicato di recente, l’attrice. Parliamo di un’artista da un Premio Oscar, sette Golden Globe, un Premio Emmy, due Coppe Volpi e due Orsi d’argento, un’artista che oggi racconta ciò che successe quella notte. Che la sua non sia una ripicca rispetto al fatto che quella sera anche lei e Jimmy Durante si esibirono per JFK, ma nessuno ne conserva memoria, di quella sera resta solo la smaliziata e provocante mini esibizione della divina