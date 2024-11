Lapresse.it - Manovra, preoccupazione dei costruttori: “Fermare l’edilizia rallenta il Pil”

“Ci preoccupano i tagli, che solo apparentemente non ci sono”. Lo ha detto la presidente dell’Ance Federica Brancaccio, in audizione in commissione Bilancio alla Camera sulla. “Assistiamo – ha affermato – a tagli in particolare sugli enti territoriali, tra i quali un taglio di 2,4 miliardi dei trasferimenti alle Regioni per la messa in sicurezza del territorio, tagli ai Comuni per le piccole e medie opere”. Brancaccio ha sottolineato che “senza una progettazione e fondi per gli enti” potremmo “tornare nella stagnazione di cui abbiamo fresca memoria”. “significare il Pil“, ha aggiunto. A rischio 10 miliardi opere “Un intervento necessario è la proroga del decreto aiuti, che va ad aiutare i lavori per le imprese che si sono aggiudicati gli appalti prima dell’esplosione dei prezzi – ha osservato Brancaccio – abbiamo stimato che dal primo gennaio 2025 circa 10 miliardi di opere rischiano di fermarsi perché non si può lavorare, stiamo andando sotto di circa il 30%”.