Lanazione.it - Lo Spezia Tarros cede al Costone Siena. Caluri: "Sono profondamente deluso"

9374: Brocco ne, Radchenko 5, Nasello 4, Paoli F. 15, Paoli M. 2, Banchi 18, Zeneli 15, Bruttini 9, Bastone 21, Torrigiani 4. All. Belletti. TL: 20/23.: Carpani 2, pettinaroli 6, Ramirez 14, Gogishvili 13, Merlo 4, Giazzon ne, Morciano 4, Tedeschi 3, Dias 28. All. Diacci. TL: 14/22. Arbitri: Cosimo Zanzarella di Rapolano Terme (Si) e Mattia Parigi di Firenze. Parziali: 26-14, 49-34, 67-54. Note. Usciti per 5 falli: Carpani, Pettinaroli. Fallo tecnico a: Carpani, Zeneli e Panchina- Sembrava un gita. E lo è stata per almeno un tempo per gli spezzini. Poi l’orgoglio, Dias su tutti e non soltanto per i 28 punti messi a referto, condito da un evidente rilassamento dei padroni di casa, stava per compiere un miracolo. Tant’è che Leporati ha due liberi per il -3 con oltre 5 minuti da giocare: un’eternità .