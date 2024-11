Bergamonews.it - La Campionaria festeggia la 45ª edizione con oltre 65mila visitatori

Bergamo. Nonostante il ‘ponte’ della festività di Ognissanti e un clima primaverile che inducevano ad una gita fuoriporta, lachiude la 45esimando con, giunti nelle cinque giornate in Fiera Bergamo da tutta la Bergamasca e non solo. Piace sempre la ricca proposta della fiera più popolare del portfolio Promoberg, con il suo mix fatto di novità, tradizioni e innovazioni. Il buon dato deiva a sommarsi a quello altrettanto positivo delle imprese espositrici: ben 200 in rappresentanza di 16 regioni e 45 province italiane.