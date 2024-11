Inter-news.it - Inzaghi: «Serie A equilibrata! Manca cinismo. Chiarito con Spalletti!»

dopo Inter-Venezia terminata sul risultato di 1-0, in conferenza stampa ha espresso tutta la sua gioia, ma sottolineato anche i troppi errori davanti la porta non sfruttati durante la partita. CONFERENZA STAMPADOPO INTER-VENEZIA La sofferenza finale vi ha fatto venire qualche brivido Vittoria strameritata perché la squadra ha fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo sbagliato 2-3 occasioni clamorose. Nel secondo tempo poi i primi quindici minuti il Venezia ci ha creato qualche problema che poi abbiamo sistemato. Ètosotto porta e non possiamo arrivare a fine partita con un solo gol di riscatto. Onore al Venezia che ha fatto un’ottima partita qui a San Siro. Ti aspettavi prima della partita di spendere meno energie? Assolutamente no perché le partite diA sono tutte così, lo abbiamo visto. Campionato molto equilibrato, siamo tutte lì.