In Sala Assoli Epifonie 2024 | continua con AlessandroAsso Stefana la rassegna curata da Marco Stangherlin

Mercoledì 6 novembre alle ore 21.00, nell’avvolgente atmosfera delladi Napoli,la. I suoni e l’incanto,da, un percorso musicale che esplora il confine tra tradizione e innovazione. Sul palco salirà Alessandro “Asso”, chitarrista e polistrumentista, che presenterà il suo secondo album, uscito a maggio per Ipecac Recordings, etichetta fondata da Mike Patton. L’artista offrirà un’esperienza musicale unica, attraversando una selezione di brani in gran parte strumentali, che spaziano dal folk a sonorità oniriche e ambient. Durante il concerto,suonerà chitarra acustica, lap steel e organo, creando un’atmosfera immersiva per il pubblico. I biglietti sono disponibili al prezzo di 14,00 €. Info e prenotazioni: 345 467 9142 –@casadelcontemporaneo.it.