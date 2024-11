Ilgiorno.it - I concerti del Cuccagna Jazz Club di Milano: debutto con la Rusty Brass

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 4 novembre 2024 – Si apre martedì 5 novembre la rassegna "Il rito del" organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi con il contributo di Nuovo Imaie negli spazi di Cascina. Con la formula del doppio set, alle 19.30 e alle 21.30, rigorosamente a ingresso libero, nel ristorante Un posto adi Cascina, si terrà il primo live del mese insieme alla. Esuberante formazione di ottoni 'arrugginiti' ormai di casa in, mescola in modo davvero originale i ritmi funk-rock con le sonorità balcaniche, le incursioni nella tradizione classica con ildi New Orleans e il folklore messicano, il reggae con l’hip- hop ma non solo. Coinvolgente e travolgente come poche altre, la band bresciana regalerà, come sempre, una performance ad alto tasso di energia e divertimento.