Generazione Fumetto | i poster presentati al Lucca Comics & Games

In occasione del è stato presentato al pubblico, il documentario di Omar Rashid che racconta l'opera e il lavoro di sette superstar del contemporaneo attraverso un racconto in prima persona. Presso l'Auditorium del Suffragio fan e appassionati hanno potuto assistere allo special screening dei primi 40 minuti del documentario in anteprima assoluta, seguito da un panel dedicato all'approfondimento a cui hanno preso parte i fumettisti Rita Petruccioli, Giacomo Bevilacqua e Maicol; Mirco. L'appuntamento è stato anche l'occasione per svelare in anteprima la locandina del documentario, un corale accompagnato da 7 character unici disegnati per mano di Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Rita Petruccioli, Sara Pichelli, Maicol; Mirco, Sio e Zerocalcare e che rappresentano la visione a fumetti che ogni artista ha di se stesso con il tratto caratteristico che lo contraddistingue.