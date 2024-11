Lanazione.it - Empoli-Como 1-0: Pellegri regala ai toscani il primo successo in casa

Leggi tutto su Lanazione.it

, 4 novembre 2024 – L’conquista 3 punti importanti superando 1-0 ilal “Castellani”.meritato, giunto al termine di una partita bloccata neltempo e giocata nel secondo. Fazzini si acda in tribuna, assenti anche Esposito e Grassi. A sorpresa, D’Aversa opta pere Haas dalminuto, portando Colombo e Anjorin in panchina. Problemi anche per i lariani, capitanati da Reina. Neltempo le due squadre si annullano: succede pochissimo, si gioca prevalentemente a metà campo, attenti a non scoprirsi. La posta in palio è già pesante. Al 5’ botta in diagonale dalla destra di Belotti, ma il pallone finisce a fondo campo. Al 27’ una bella incursione di Gyasi sfuma sul più bello. Per il resto, in area si entra con il contagocce e di tiri nello specchio di porta non si parla. Nervosismo alla fine della prima frazione di gioco, con Di Bello che non pare irreprensibile.